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Son dakika... MSB duyurdu! Sınırda 4 şahıs yakalandı

#Milli Savunma Bakanlığı#Sınır#Yunanistan
Son dakika... MSB duyurdu Sınırda 4 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsın yakalandığını duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

 

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