Son dakika... MSB duyurdu! Sınırda 4 şahıs yakalandı

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/FXUjEI4NIX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 10, 2021