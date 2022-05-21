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Son dakika... MSB duyurdu! Sınırda 21 kişi yakalandı

#Milli Savunma Bakanlığı#Sınır#FETÖ
Son dakika... MSB duyurdu Sınırda 21 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 14’ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 21 kişinin yakalandığını duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Hudutlarda mücadelemiz sürüyor. Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 14’ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 21 kişi yakalandı. Suriye hududunda ise ülkemize girmeye çalışırken yakalanan 1 kişinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Sınır#FETÖ

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