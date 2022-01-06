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Son dakika... MSB duyurdu! Sınırda 2 şahıs yakalandı

#Milli Savunma Bakanlığı#Sınır#FETÖ
Son dakika... MSB duyurdu Sınırda 2 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsın yakalandığını duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Sınır#FETÖ

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