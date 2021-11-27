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Son dakika: MSB duyurdu! Sınırda 16 şahıs yakalandı

#MSB#Sınır#PKK
Son dakika: MSB duyurdu Sınırda 16 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 16 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandığını duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 16 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan sekizinin DEAŞ, üçünün PKK/YPG ve birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

 

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