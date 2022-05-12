Son dakika... MSB duyurdu: Sınırda 11 şahıs yakalandı

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/uIJ2ETpIrh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 12, 2022