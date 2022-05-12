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Son dakika... MSB duyurdu: Sınırda 11 şahıs yakalandı

#Milli Savunma Bakanlığı#Suriye#Yasa Dışı
Son dakika... MSB duyurdu: Sınırda 11 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 şahsın yakalandığını duyurdu. Açıklamada "Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Suriye#Yasa Dışı

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