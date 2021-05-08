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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Haber Giriş: 08.05.2021 - 16:57 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonda teröristlere ait 2 barınak ve 1 mevzi de tahrip edildi.

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