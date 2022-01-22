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Son dakika... MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#Operasyon#Terörist
Son dakika... MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristin önleyici atışlarla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.

Bölgede bulunan Kahraman Komandolarımız, saldırı hazırlığındaki PKK/YPG’li teröristlere yönelik gerçekleştirdiği önleyici atışlarla 10 teröristi etkisiz hâle getirdi.

 

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#MSB#Operasyon#Terörist

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