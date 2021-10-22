Son dakika! MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hâle getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Teröre ve teröriste geçit yok!

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede toplam 9 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu."