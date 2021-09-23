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Son dakika... MSB duyurdu! Saldırı girişimi önlendi, 11 terörist etkisiz hale getirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#PKK#Terörist
Son dakika... MSB duyurdu Saldırı girişimi önlendi, 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki sızma ve saldırı girişiminin önlendiğini ve 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Geçit vermeyeceğiz!

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#PKK#Terörist