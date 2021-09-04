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Haber Giriş: 04.09.2021 - 11:49 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe

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Son dakika... MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Gara bölgesindeki hava harekâtlarında 7 PKK/KCK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama...

Terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdi.

Gara bölgesine icra edilen hava harekâtlarında 7 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Hava harekâtları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün sözde Kadın Yapılanması Sorumluları, Akademiler Yürütme Sorumlusu, Suikast Okulu Sorumlusu ve Dış İlişkiler Sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz!

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