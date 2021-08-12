Son Güncelleme:
Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.