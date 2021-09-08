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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 17 terörist etkisiz hâle getirildi
GeriGündem Son dakika... MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 17 terörist etkisiz hâle getirildi
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Haber Giriş: 08.09.2021 - 16:48 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 17 terörist etkisiz hâle getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist daha başarılı şekilde etkisiz hâle getirildi. Bugün, bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 17 oldu.

 

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