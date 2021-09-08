Son dakika... MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 13 terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Kahraman Komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha!
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2021
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/2gUJOZwleA