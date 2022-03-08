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Son dakika... MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 12 terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#PKK#Operasyon
Son dakika... MSB duyurdu PKKya ağır darbe: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan teröristleri pişman etti!

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

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#MSB#PKK#Operasyon

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