Son dakika... MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 12 terörist etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan teröristleri pişman etti!
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.
Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan teröristleri pişman etti!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 8, 2022
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/MwvQZKaS9Z