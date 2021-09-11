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Haber Giriş: 11.09.2021 - 12:52 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 11 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ve bugün toplam 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 11 oldu.

 

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