Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 10 terörist etkisiz hâle getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Terör örgütü PKK’ya bir ağır darbe daha!

Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!

Terör örgütü PKK’ya bir ağır darbe daha!



Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.



Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/Rg8SKacvvb