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Haber Giriş: 19.08.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 10 terörist etkisiz hâle getirildi

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Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 10 terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Sincar'da tespit edilen 10 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Terör örgütü PKK’ya bir ağır darbe daha!

Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!

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