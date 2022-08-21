Son dakika... MSB duyurdu: PKK/YPG, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yangın çıkardı

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, önceki gün Serdeşt köyü kırsalında PKK/YPG'li teröristler 3 noktadan yangın çıkardı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından söndürülmeye çalışılan yangının 4 kilometre kare alanda devam ettiği öğrenildi.

PKK/YPG'NİN "ÇEVRE TERÖRÜ" STRATEJİSİ



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamalarda, terör örgütü elebaşlarının örgüt mensuplarına sabotaj ve orman yangınları çıkartması yönünde talimat verdiğini belirtmişti. Terör örgütünün son yıllarda Irak ve Suriye'de çıkardığı yangınlarda 100 binerce dönüm ekili alan yandı. Yangınlar nedeniyle yerleşim yerlerinin tahribi sonucu yerel halk da yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldı. Yangın çıkartıp doğaya zarar vererek "çevre terörü" gerçekleştiren bölücü örgüt, orman sabotajlarının yanı sıra sivil halkın tarım arazilerine zarar vererek bölgedeki ekosistemin yok olmasını hedefliyor.