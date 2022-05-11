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Son dakika... MSB duyurdu: Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi

#MSB#Pençe Kilit Operasyonu#Terör Örgütü
Son dakika... MSB duyurdu: Pençe Kilit Operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76ya yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76'ya yükseldi.

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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi" denildi.

Son dakika... MSB duyurdu: Pençe Kilit Operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76ya yükseldi

Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nun başarıyla sürdürüldüğü belirtilerek, "Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan Mehmetçik, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Operasyonda son olarak; 3 adet AT-4 tanksavar silahı, 6 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Doçka makineli tüfek, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet 6’lı bomba atar, 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve şarjörü, 2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tüfek, 28 adet TNT kalıbı, 5 adet C4 patlayıcı, 1 kutu amonyum nitrat, 1 adet termal cihaz, 1 adet termal şemsiye, 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu, 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 18 adet muhtelif dürbün, 2 adet el telsizi, 1 adet VHF sabit merkez telsizi ile çok sayıda el bombası, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi. 

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Son dakika... MSB duyurdu: Pençe Kilit Operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76ya yükseldi

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#MSB#Pençe Kilit Operasyonu#Terör Örgütü

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