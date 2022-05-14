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Son dakika... MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 85 terörist etkisiz hale getirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe-Kilit#Terörist
Son dakika... MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonunda 85 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika Milli Savunma Bakanlğı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi" ifadeleri kullanıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi.

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe-Kilit#Terörist

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