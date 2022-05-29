Son dakika... MSB duyurdu: Pençe - Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi" denildi.
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/0Zb6OBYWtG