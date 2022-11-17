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Son dakika... MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit

Güncelleme Tarihi:

#Şehit#MSB#Sinan İnak
Son dakika... MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 15:02

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 17 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu" denildi.

Son dakika... MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit

Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak, 17 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Son dakika... MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit

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OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketli saldırıda Osmaniyeli Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak (28) şehit düştü. Şehit Sinan İnak’ın acı haberi askeri yetkililer tarafından Düziçi ilçesine bağlı Gümüş köyünde yaşayan anne Hüsne ile baba Ökkeş İnak’a verildi. Eve akın eden komşuları şehidin ailesine başsağlığı dilerken, şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak’ın Emine İnak ile evli olduğu öğrenildi.

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#Şehit#MSB#Sinan İnak

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