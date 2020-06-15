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Son dakika! MSB duyurdu: Pençe-Kartal Operasyonu başladı
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kartal Operasyonu"nun başladığını, Türk savaş uçaklarının teröristlerin inlerini başlarına yıktığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadelerine yer verildi.
Pençe-Kartal Operasyonu başladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 14, 2020
Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor.
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