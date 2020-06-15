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Haber Giriş: 15.06.2020 - 00:17,Son Güncelleme:

Son dakika! MSB duyurdu: Pençe-Kartal Operasyonu başladı

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Son dakika! MSB duyurdu: Pençe-Kartal Operasyonu başladı
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Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kartal Operasyonu"nun başladığını, Türk savaş uçaklarının teröristlerin inlerini başlarına yıktığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadelerine yer verildi.

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