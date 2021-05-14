Son dakika... MSB duyurdu: Mehmetçiğin dikkati Doğu Akdeniz'de faciayı önledi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Libya açıklarındaki TCG GAZİANTEP fırkateynimizin dikkati, Akdeniz’de bir faciayı önledi. Batmak üzere olan ve içerisinde 97 düzensiz göçmen olduğu tespit edilen lastik bot hemen emniyete alınarak Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.

TCG GAZİANTEP fırkateynimiz göçmenleri yakından takip ederken, TCG GÖKSU fırkateynimizdeki helikopter de batma durumunda kurtarma operasyonu için havalandı. Libya Sahil Güvenlik unsurlarının bölgeye gelmesiyle 97 göçmen kurtarıldı.

Libya açıklarında görev yapan TCG GAZİANTEP fırkateynimiz, bölgede muhtemel can kayıplarının önlenmesine katkı sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yine aynı bölgede TCG GAZİANTEP fırkateynimiz 123 göçmenin daha kurtarılmasına destek sağlamıştı.

1️⃣Libya açıklarındaki TCG GAZİANTEP fırkateynimizin dikkati, Akdeniz’de bir faciayı önledi. Batmak üzere olan ve içerisinde 97 düzensiz göçmen olduğu tespit edilen lastik bot hemen emniyete alınarak Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.https://t.co/LtMP1tBNzA pic.twitter.com/i7eyLcdUDI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 14, 2021

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