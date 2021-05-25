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Haber Giriş: 25.05.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu! Maket uçaklı saldırı girişimi önlendi

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Son dakika: MSB duyurdu! Maket uçaklı saldırı girişimi önlendi

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.' açıklamasında bulundu.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika: MSB duyurdu Maket uçaklı saldırı girişimi önlendi

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