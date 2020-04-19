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Haber Giriş: 19.04.2020 - 10:42,Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

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Son dakika... MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Kahraman komandolarımız tarafından bölücü terör örgütü PKK’nın inlerine teker teker girilmeye devam ediliyor. Irak kuzeyi Hakurk’ta titizlikle yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait yeni sığınak ve mağaralar tespit edildi. Yüzlerce metre uzunluğa sahip olan ve 7-8 odası bulunan mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Mağaralarda yapılan aramalara;

- 4 adet Biksi Hafif Makineli Tüfek,

- 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği,

- 1 adet Shutgun Silahı,

- 1 adet 82 mm.lik havan mühimmatı,

- 7 adet 120 mm.lik havan mühimmatı,

- 28 adet RPG-7 mühimmatı,

- 9 adet RPG -9 mühimmatı,

- 1 adet EYP haline getirilerek tuzaklanmış RPG-7 Roket mühimmatı,

- 2 jelikan mühimmat,

- 2 jelikan el bombası,

- 2 adet Doçka Ağır Makine Sehpası,

- 136 adet sevk fişeği,

- 100 kg EYP yapımında kullanılan amonyum nitrat,

- Teleferik sistemi,

- 11 adet akü,

- 3 adet su motoru,

- 1 adet hilti,

- 2 adet çanak anten,

- 1 adet su ısıtma kazanı,

- 3 jelikan gaz yağı,

- Örgütsel dökümanlar,

- Çok sayıda yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.''

Son dakika... MSB duyurdu: Kuzey Irakta PKKya ait mühimmat ele geçirildi

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