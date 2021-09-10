Son dakika... MSB duyurdu! Kırmızı bültenle aranıyordu: Yakalandı

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı...

Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. pic.twitter.com/uc6gBoCJqg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2021

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