Son dakika... MSB duyurdu: Kırmızı bültenle aranan teröristin de olduğu 12 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz sürüyor! Hatay’da görevli Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi'' denildi.

Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz sürüyor!



Hatay’da görevli Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. pic.twitter.com/KKTFdPHO3O — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 13, 2021

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara