Son dakika... MSB duyurdu! Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.