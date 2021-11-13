Son dakika... MSB duyurdu! Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.
Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/JPsl8foeVr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 13, 2021