Son dakika... MSB duyurdu: İsveç yapımı tanksavar ele geçirildi

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; teröristlerin 5 askeri şehit ettiği hain saldırı sonrasında Pençe- Kilit bölgesindeki operasyonlar zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen artarak devam ediyor. Sıkıştırıldıkları mağarada ‘teslim ol’ çağrılarına ateşle karşılık veren bir grup teröristi etkisiz hale getiren komandolar, bölgede başka mağaraları da tespit etti.

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Alınan güvenlik önlemlerinin ardından teröristlerin tek tek inlerine giren Mehmetçik, mağaralarda teröristlerin saldırılarda kullandıkları çok sayıda mühimmat, silah araç-gereç ele geçirdi. Öte yandan mağaralarda televizyonlar, uydu alıcıları, ısıtıcılar, jeneratörler, yaşam malzemeleri de bulundu. Odalara bölünen mağaralardan birinin çok katlı olduğu, merdivenle alt katlara erişimin sağlandığı, bu mağaranın örgütün sözde yöneticileri tarafından kullanıldığının değerlendirildiği belirtildi. Mağaralarda çeşitli çapta silah ve mühimmat ele geçirilirken bunların arasında İsveç yapımı AT-4 tanksavarlar da dikkat çekti.

BAKAN AKAR'DAN OPERASYONA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin 5 askeri şehit ettiği hain saldırı sonrasında mağarada sıkıştırılan bir grup teröriste yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mehmetçiğin 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu mağaraya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonla birlikte Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti. Şehitlerimizin kanlarını, yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.

Pençe Kilit Operasyonu'nun planlandığı şekilde sürdürüldüğüne vurgulayan Akar, "Pençe serisi harekatlarımız devam ediyor. Bu bir zincir, zincirin son halkası da Pençe Kilit Operasyonu. Bu operasyonu da başarıyla tamamlayarak hem kilidi kapatacak hem de hudutlarımızın tam olarak kontrolünü sağlamış olacağız. Buna çok yaklaştık" diye konuştu.

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BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR ŞEHİT İÇİN DÜZENLENEN TÖRENE KATILDI

11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına giden Bakan Akar ve Komutanlar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan için düzenlenen "Şehit Karşılama Onur Töreni"ne katıldı.

Bakan Akar'ın şehit ailesi ile tören alanına gelmesinin ardından başlayan tören kapsamında uçaktan alınan Doğan'ın naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Cenaze aracına alınan naaş son yolculuğuna uğurlanmak üzere 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından ayrıldı.

Öte yandan törenden önce Bakan Akar, Şehit Doğan'ın ailesi ile bir araya geldi. Baba Eyüp Doğan ve şehidin kardeşleri ile görüşen Bakan Akar, başsağlığı dileklerini iletti.

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Terörü bitirmekte kararlı olduklarını ifade eden Bakan Akar, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Teröristler nereye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerindeyiz. Hainleri kaçtıkları deliklere kadar kovalayacağız." diye konuştu.

Şehidin babası Eyüp Doğan da Bakan Akar'a teşekkür ederek "Evlatlarımızı bugünler için yetiştiriyoruz. Vatan sağ olsun." ifadesini kullandı.