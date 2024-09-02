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Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı

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#MSB#Irak#Hava Harekatı
Son dakika: MSB duyurdu Irakın kuzeyine hava harekatı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 22:25

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

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MSB tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak’ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 02 Eylül 2024 tarihinde hava harekâtı icra edilmiş, icra edilen hava harekatı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedef imha edildi" denildi.

’TSK TERÖRLE MÜCADELEYE SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK’

MSB tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:“İcra edilen bu hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.”

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#MSB#Irak#Hava Harekatı

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