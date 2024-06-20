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Son dakika... MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#MSB#PKK
Son dakika... MSB duyurdu: Irakın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 12:47

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

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#Operasyon#MSB#PKK

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