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Gündem
DHA
Haber Giriş: 24.08.2021 - 09:42 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde 28 terör hedefi yerle bir edildi

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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'MİT ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 28 terör hedefi, hava harekâtı ile yerle bir edildi. Operasyonla, terör örgütü PKK’ya ağır bir darbe vuruldu.' açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sabahın erken saatlerinde gerçekleşen operasyonu Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden koordine etti.

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  • Bakan Akar, Irakın kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlenen hava operasyonunu harekat merkezinden yönetti
  • Bakan Akar, Irakın kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlenen hava operasyonunu harekat merkezinden yönetti
  • Bakan Akar, Irakın kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlenen hava operasyonunu harekat merkezinden yönetti
  • Bakan Akar, Irakın kuzeyindeki Asos bölgesine düzenlenen hava operasyonunu harekat merkezinden yönetti
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MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekâtı büyük bir azim ve kararlılıkla yürütülmektedir.

Bu kapsamda; 200 kilometre derinlikteki Irak’ın kuzeyi Asos bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere, Millî İstihbarat Teşkilatı ile koordineli olarak 24 Ağustos 2021’de hava harekâtı düzenlenmiştir.

20'DEN FAZLA UÇAK KATILDI

20’den fazla uçağın katıldığı hava harekâtı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 28 hedef imha edilmiştir.

Büyük oranda yerli ve millî mühimmat kullanılan hava harekatında terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir.

Son dakika: MSB duyurdu Irak’ın kuzeyinde 28 terör hedefi yerle bir edildi

BAKAN AKAR KOORDİNE ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sabahın erken saatlerinde gerçekleşen operasyonu Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti. Bakan Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da eşlik etti. Bakan Akar'ın terör hedeflerine yönelik talimatlar verdiği operasyonda, uçaklar hedefleri tam isabetle vurarak emniyetli şekilde üslerine döndü.

Son dakika: MSB duyurdu Irak’ın kuzeyinde 28 terör hedefi yerle bir edildi

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