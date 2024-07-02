Son dakika... MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam!
Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle… pic.twitter.com/NLb6afIkZF