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Son dakika... MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#MSB#Terörist
Son dakika... MSB duyurdu: Irak ve Suriyenin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 10:52

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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#Operasyon#MSB#Terörist

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