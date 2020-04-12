Son dakika... MSB duyurdu: İngiltere'ye 2'nci grup sağlık malzemeleri gönderildi
Milli Savunma Bakanlığı, ikinci grup sağlık malzemelerinin bugün İngiltere'ye gönderildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla COVID19 virüsüyle mücadelede kullanılacak olan ikinci grup sağlık malzemeleri bugün İngiltere'ye gönderildi" denildi.
Öte yandan paylaşılan fotoğrafta yer alan kargo paketlerinin üzerinde, Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den Birleşik Krallık halkına sevgilerle' notunun yer aldığı görüldü.
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