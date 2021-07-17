Son dakika: MSB duyurdu! İdlib'de hain saldırı: 4 sivil hayatını kaybetti

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım:

Rejim bölgesinden yapılan top atışları ile İdlib’de bulunan masum siviller hedef alınmış, 4 sivil hayatını kaybederken 4 masum sivil de yaralanmıştır. Belirlenen hedefler derhâl kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir.

Rejim bölgesinden yapılan top atışları ile İdlib’de bulunan masum siviller hedef alınmış, 4 sivil hayatını kaybederken 4 masum sivil de yaralanmıştır. Belirlenen hedefler derhâl kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. pic.twitter.com/eWjrN7K9cF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2021

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