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GeriGündem Son dakika: MSB duyurdu! İdlib'de hain saldırı: 4 sivil hayatını kaybetti
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Haber Giriş: 17.07.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu! İdlib'de hain saldırı: 4 sivil hayatını kaybetti

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Son dakika: MSB duyurdu! İdlib'de hain saldırı: 4 sivil hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, "Rejim bölgesinden yapılan top atışları ile İdlib’de bulunan masum siviller hedef alınmış, 4 sivil hayatını kaybederken 4 masum sivil de yaralanmıştır. Belirlenen hedefler derhâl kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir" açıklamasını yaptı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım:

Rejim bölgesinden yapılan top atışları ile İdlib’de bulunan masum siviller hedef alınmış, 4 sivil hayatını kaybederken 4 masum sivil de yaralanmıştır. Belirlenen hedefler derhâl kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir.

 

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