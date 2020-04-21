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GeriGündem Son dakika... MSB: İdlib'deki M4 yolunda 5'inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı
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DHA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 13:42,Son Güncelleme:

Son dakika... MSB: İdlib'deki M4 yolunda 5'inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

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Son dakika... MSB: İdlib'deki M4 yolunda 5'inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı
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Milli Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi.

Son dakika... MSB: İdlibdeki M4 yolunda 5inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

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