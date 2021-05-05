Son dakika... MSB duyurdu: Hepsi imha edildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı mesaj:

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timlerimiz tarafından imha ediliyor.

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timlerimiz tarafından imha ediliyor.https://t.co/NMrQmH8zFH#MSB #TSK pic.twitter.com/HnUhX01uhv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 5, 2021

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