Son dakika: MSB duyurdu! Hatay'da 2 DEAŞ'lı yakalandı

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hatay'da görevli hudut kartallarımız yasa dışı sınır geçiş teşebbüsünde bulunan 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hatay'da görevli hudut kartallarımız yasa dışı sınır geçiş teşebbüsünde bulunan 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. pic.twitter.com/h8b3EKMBXc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 22, 2022