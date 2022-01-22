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Son dakika: MSB duyurdu! Hatay'da 2 DEAŞ'lı yakalandı

#MSB#DEAŞ#Sınır
Son dakika: MSB duyurdu Hatayda 2 DEAŞlı yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'da yasa dışı sınır geçiş teşebbüsünde bulunan 2 kişinin yakalandığını ve yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Hudutlarımızda yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hatay'da görevli hudut kartallarımız yasa dışı sınır geçiş teşebbüsünde bulunan 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

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