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Haber Giriş: 14.11.2020 - 12:50 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: Görüşmeler tamamlanmıştır...

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Son dakika... MSB duyurdu: Görüşmeler tamamlanmıştır...
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MSB'den yapılan son dakika açıklamasında 'Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığı’ndaki teknik görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmelere önümüzdeki günlerde devam edilmesi planlanmaktadır' denildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığı’ndaki teknik görüşmelerin tamamlandığını, görüşmelere önümüzdeki günlerde devam edilmesinin planlandığını duyurdu.

Karabağ'daki ateşkes sonrasında Rusya'dan dün 20 kişilik ekip Ankara'ya geldi. Rus heyet, Dışişleri yetkilileriyle çalışma yemeğinde bir araya geldikten sonra Milli Savunma Bakanlığı'na geçerek, Türk heyeti ile görüştü. Türk ve Rus askeri üst düzey heyetleri arasında görüşmede, Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlib başta olmak üzere Suriye’deki durum ele alındı. Bugün de devam eden teknik görüşmelerde ateşkes sonrası bölgede yapılacak çalışmalar detaylarıyla konuşuldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, 2 gün süren görüşmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığı’ndaki teknik görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmelere önümüzdeki günlerde devam edilmesi planlanmaktadır" denildi.

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