MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... MSB duyurdu: Eylem hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi
GeriGündem Son dakika... MSB duyurdu: Eylem hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 25.03.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: Eylem hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... MSB duyurdu: Eylem hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi'' denildi. 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi