Son dakika... MSB duyurdu: Eylem hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi'' denildi.
Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/L75DtDi6Pg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 25, 2021
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