Son dakika... MSB duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Ara, Bul, Yok Et!

Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız bölgede tespit edilen 2 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 72 oldu.

Ara, Bul, Yok Et!



Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız bölgede tespit edilen 2 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 72 oldu. pic.twitter.com/MRkrn1gHZY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2021

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