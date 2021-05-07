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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... MSB duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu
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Haber Giriş: 07.05.2021 - 12:16 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi, toplam sayı 72 oldu" denildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Ara, Bul, Yok Et!

Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız bölgede tespit edilen 2 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 72 oldu.

 

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