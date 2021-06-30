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DHA
Haber Giriş: 30.06.2021 - 16:32 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

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Son dakika: MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı(MSB) Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

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