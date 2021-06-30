Son dakika: MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı(MSB) Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jilLbOj7cd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 30, 2021