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Haber Giriş: 16.10.2020 - 15:53 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

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Son dakika: MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
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Milli Savunma Bakanlığı, ''Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, ''Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.

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