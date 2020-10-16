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Son dakika: MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı, ''Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, ''Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.
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