Son dakika: MSB duyurdu: Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 5 oldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu, sivil yerleşim yerlerine misket bombalarıyla saldıran Ermenistan Ordusu’ndan hesap sormaya devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, bugün taarruz halindeki 2 SU-25 uçağını daha düşürdü. Böylece Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 5 oldu" denildi.





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