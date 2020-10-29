ANKARA (DHA)
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Son dakika: MSB duyurdu: Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 5 oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu, sivil yerleşim yerlerine misket bombalarıyla saldıran Ermenistan Ordusu’ndan hesap sormaya devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, bugün taarruz halindeki 2 SU-25 uçağını daha düşürdü. Böylece Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 5 oldu" denildi.
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