Son dakika... MSB duyurdu: Cezasız kalmadı... 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda ''PKK/YPG’li teröristlerin 5 Ağustos’ta, Fırat Kalkanı bölgesindeki sivil bir vinci ve sivil bir ambulansı tanksavar füzesiyle vurması cezasız kalmadı. Ateş destek vasıtalarımızla yapılan atışlarla 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen 6 teröristten birinin sivil vinç ve ambulansa tanksavar füzesi atarak 2 masum sivili katleden terörist olduğu tespit edildi.'' denildi.

1️⃣PKK/YPG’li teröristlerin 5 Ağustos’ta, Fırat Kalkanı bölgesindeki sivil bir vinci ve sivil bir ambulansı tanksavar füzesiyle vurması cezasız kalmadı. Ateş destek vasıtalarımızla yapılan atışlarla 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/l2VG7OEyTQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 8, 2021

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