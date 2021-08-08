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Haber Giriş: 08.08.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu: Cezasız kalmadı... 6 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... MSB duyurdu: Cezasız kalmadı... 6 terörist etkisiz hale getirildi

5 Ağustos'ta Fırat Kalkanı bölgesinde sivil bir vinci ve sivil bir ambulansı tanksavar füzesiyle vuran PKK/YPG’li teröristlere ağır darbe vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada ''Etkisiz hâle getirilen 6 teröristten birinin sivil vinç ve ambulansa tanksavar füzesi atarak 2 masum sivili katleden terörist olduğu tespit edildi'' ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda ''PKK/YPG’li teröristlerin 5 Ağustos’ta, Fırat Kalkanı bölgesindeki sivil bir vinci ve sivil bir ambulansı tanksavar füzesiyle vurması cezasız kalmadı. Ateş destek vasıtalarımızla yapılan atışlarla 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen 6 teröristten birinin sivil vinç ve ambulansa tanksavar füzesi atarak 2 masum sivili katleden terörist olduğu tespit edildi.'' denildi. 

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