Son dakika: MSB duyurdu! Bir şahıs yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'tan ülkemize girmeye çalışan bir şahsın yakalandığını duyurdu.
İşte MSB'den yapılan açıklama:
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.
Irak’tan ülkemize girmeye çalışan bir şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın PKK terör örgütüne yardım etme suçundan arandığı belirlendi.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 22, 2021
Irak’tan ülkemize girmeye çalışan bir şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın PKK terör örgütüne yardım etme suçundan arandığı belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/HEqY209lpR