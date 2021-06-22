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Haber Giriş: 22.06.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu! Bir şahıs yakalandı

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Son dakika: MSB duyurdu! Bir şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'tan ülkemize girmeye çalışan bir şahsın yakalandığını duyurdu.

İşte MSB'den yapılan açıklama:

Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.
Irak’tan ülkemize girmeye çalışan bir şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın PKK terör örgütüne yardım etme suçundan arandığı belirlendi.

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