Son Güncelleme:
Son dakika... MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde PKK'ya ağır darbe...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Barış Pınarı bölgesinde 17 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle