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Haber Giriş: 25.11.2020 - 09:35 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde PKK'ya ağır darbe...

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Barış Pınarı bölgesinde 17 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

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