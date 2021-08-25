Son dakika: MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama...

Mehmetçikten Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok!

Terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan Komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Mehmetçikten Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok!



Terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan Komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/g7A9SJzMbI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2021

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara