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Haber Giriş: 25.08.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika: MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 8'i Barış Pınarı, 1'i Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama...

Mehmetçikten Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok!

Terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan Komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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