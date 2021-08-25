Son dakika: MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 8'i Barış Pınarı, 1'i Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama...
Mehmetçikten Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok!
Terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan Komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mehmetçikten Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2021
Terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan Komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/g7A9SJzMbI