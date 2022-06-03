Son dakika... MSB duyurdu: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz!

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.