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Son dakika... MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi: Biri Kandil kadrosunda

#MSB#Terörist#PKK
Son dakika... MSB duyurdu 8 terörist etkisiz hale getirildi: Biri Kandil kadrosunda

Milli Savunma Bakanlığı, 4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin ise Kandil kadrosundan olduğu belirlendi.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Mehmetçik’ten, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok!

Kahraman Komandolarımız 4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin ise Kandil kadrosundan olduğu belirlendi.

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#MSB#Terörist#PKK