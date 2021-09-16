Son dakika... MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi: Biri Kandil kadrosunda

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Mehmetçik’ten, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok!

Kahraman Komandolarımız 4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin ise Kandil kadrosundan olduğu belirlendi.